POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Einbruch in Geschäft

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür gelangten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (27.09.) in ein Matratzengeschäft an der Dülmener Straße. Das Innere durchsuchten die Unbekannten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war bekannt, dass ein Tresor samt Inhalt sowie mehrere Oberbetten gestohlen wurden. Zum Abtransport des Tresors nutzten die Unbekannten vermutlich ein Fahrzeug. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 9.45 Uhr. Ein Anwohner hörte gegen 2.30 Uhr verdächtige Geräusche. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu weiteren Einbruchsversuchen in der Coesfelder Innenstadt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

