POL-DN: Rennradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Kreuzau (ots)

In einer scharfen Linkskurve in Leversbach verlor ein Rennradfahrer am gestrigen Sonntag (14.04.2024) die Kontrolle und stürzte. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 17:30 Uhr fuhr der 31-Jährige aus Kreuzau mit seinem Rennrad auf der Straße "Am Leversbach" aus Richtung Nideggen-Rath kommend in Richtung Kreuzau-Üdingen. Die Ortsdurchfahrtsstraße ist von dort aus stark abfallend und beschreibt eine scharfe Linkskurve. In dieser Linkskurve verlor der 31-Jährige laut Zeugenaussagen die Kontrolle über das Rennrad, stürzte und kollidierte mit einem großen Stein am Straßenrand. Ersthelfer verständigten Rettungskräfte und Polizei.

Auch der getragene Helm konnte den Mann aus Kreuzau nicht vor schweren Verletzungen bewahren. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er stationär verblieb.

