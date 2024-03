Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 44-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Lennestadt- Ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Lkw hat sich am Montag (25. März) gegen 12:20 Uhr auf der Siegener Straße in Grevenbrück ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 30-jähriger LKW-Fahrer die Bundesstraße von Maumke in Richtung Grevenbrück. Am rechten Fahrbahnrand befand sich eine Fußgängerin, welche die Fahrbahn queren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der 44-Jährigen. Diese wurde schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war ebenfalls im Einsatz.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

