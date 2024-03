Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte stehlen Minivan

Olpe (ots)

In dem Tatzeitraum von Mittwoch (20. März, 15:45 Uhr) bis Freitag (22. März, 12:30 Uhr) haben unbekannte Täter von dem Gelände eines Fahrzeughändlers in der Raiffeisenstraße in Friedrichsthal einen Kleinbus entwendet. Bei dem Kleinbus handelt es sich um einen grauen T 6, Model California Beach, der Marke Volkswagen. Dieser hatte ein Heidelberger Kennzeichen ("HD").

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell