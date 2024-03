Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Erneut Motorroller in Attendorn entwendet

Attendorn (ots)

Zwischen Mittwoch und Freitag (20./22.03.2024) kam es erneut zum Diebstahl von drei Motorrollern im Attendorner Stadtgebiet. Am Donnerstagmorgen wurde das Fehlen eines Peugeot-Motorrollers in der "Wiesenhaferstraße" bemerkt. Das Fahrzeug mit dem blauen Versicherungskennzeichen 210UTD war vor einem Haus abgestellt.

Ein ebenfalls zwischen Mittwoch und Donnerstag entwendeter Motorroller wurde wenig später durch Zeugen in Tatortnähe wieder aufgefunden. Das Fahrzeug war zuvor in der "Heinrich-Kaiser-Straße" entwendet worden. Der Besitzer hatte es in seiner Hauseinfahrt abgestellt.

Schließlich wurde auch in der Nacht zu Freitag ein Motorroller in der Straße "Am Eckenbach" entwendet. Hierbei handelte es sich um einen Roller der Marke Motobecane (MBK). An dem Zweirad war das blaue Versicherungskennzeichen 955NFJ angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

