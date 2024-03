Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Am Donnerstag (21.03.2024) kam es um 15:05 Uhr im Einmündungsbereich "Hagener Straße (B55) / Im Wiesengrund" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte die Straße "Im Wiesengrund" befahren und wollte nach links in Richtung Drolshagen-Innenstadt einbiegen. Ein 17-jähriger Kradfahrer kam zeitgleich aus Richtung Hützemert und fuhr auf der Hagener Straße ebenfalls in Richtung Drolshagen-Mitte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des PKW wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Seine 17-jährige Beifahrerin sowie der Kradfahrer wurden leicht verletzt. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen im unteren vierstelligen Eurobereich.

