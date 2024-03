Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Wenden (ots)

Am Freitag den 22.03.2024 kam es gegen 14:45 Uhr auf der L512 in Höhe Wenden-Wilhelmstal zu einem Frontalzusammenstoß von zwei PKW. Eine 62-jährige aus Reichshof befuhr die L512 von Wenden-Hünsborn in Richtung Rothemühle, sie kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Bereich des Mittelstreifens halbseitig mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des anderen PKW, eine 45-Jährige aus Altenkirchen, war zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Fahrzeugtür wurde von der Feuerwehr geöffnet. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, ihr 36 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Auch sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn wurde zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell