Bonn (ots) - Am Donnerstag, den 21.03.2024, gelang es bislang unbekannten Einbrechern Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lisztstraße in der Bonner Weststadt zu stehlen. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen hatten die Unbekannten in der Zeit von 10 Uhr bis 19.50 Uhr die Wohnungstür aufgebrochen und anschließend die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld ...

