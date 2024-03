Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration am Samstag, 23.03.2024

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (23.03.2024) findet in Bonn eine Demonstration mit dem Thema "Stoppt den Genozid in Gaza!" statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 400 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 15:00 Uhr am Münsterplatz und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:

Münsterplatz, Windeckstraße, Budapester Straße, Sternstraße, Friedensplatz (Zwischenkundgebung), Wilhelmstraße, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung), Belderberg, Rathausgasse, Bischofsplatz, Markt, Marktbrücke, Remigiusplatz, Remigiusstraße.

Die Demonstration endet bis 17:10 Uhr auf dem Münsterplatz. Während der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

