Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 18-jähriger Mann mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Mittwochabend (22.02.2024) nach einer Auseinandersetzung am Bertha-von-Suttner-Platz/Am Marthashof Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Nach dem bisherigen Sachstand hielt sich der geschädigte 18-jährige Mann gegen 20:30 Uhr mit zwei Gleichaltrigen am Treppenabgang der Straße Am Marthashof zum Bertha-von-Suttner-Platz auf. Plötzlich seien sechs bis acht Männer aus Richtung Langgasse gekommen und hätten den 18-Jährigen mit Schlagstöcken attackiert. Einer der Unbekannten hätte auch mit einem Messer auf den Geschädigten eingestochen. Kurz darauf liefen die Unbekannten wieder in Richtung Sandkaule davon. Die Angreifer können bislang nur als schwarz gekleidet beschrieben werden.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Der 18-Jährige erlitt mehrere Stichwunden am Bein. Er wurde von den Einsatzkräften erstversorgt und nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Am Donnerstagmorgen hat das zuständige Kriminalkommissariat 14 die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung oder die flüchtenden Tatverdächtigen am Mittwochabend beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

