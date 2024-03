Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kellerraum

Attendorn (ots)

In einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Straße sind unbekannte Täter am Samstag (23. März) zwischen 14:30 Uhr und 21:45 Uhr eingedrungen. Sie beschädigten dafür die Kellertür. Anschließend stahlen sie zwei Bohrmaschinen. Insgesamt entstand ein Sach- und Vermögensschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell