POL-DN: Pkw Diebstahl in Jülich

Jülich (ots)

In der Zeit von Samstag (13.04.2024) auf Sonntag (14.04.2024) entwendeten bislang Unbekannte in der Linnicher Straße einen Transporter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 54-jährige Eigentümer des Fahrzeugs gab an, dass der Transporter am Samstag, gegen 16:00 Uhr, auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt worden sei. Am Sonntagmorgen musste er dann gegen 09:15 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs feststellen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat Ducato Maxi mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-AF370. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

