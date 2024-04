POL-DN: Radfahrer stürzten auf Ölspur

Düren (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch (10.04.2024) in die Werkstatt eines Betriebes an der Fritz-Erler-Straße ein. Das Diebesgut ist bisher unklar. In der Zeit zwischen Dienstag (09.04.2024), 17:00 Uhr und Mittwoch, 07:15 Uhr drangen die Täter durch ein Fenster in den Betrieb ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Was entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet ...

mehr