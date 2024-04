Polizei Düren

POL-DN: Mehrere verletzte Kradfahrer nach Verkehrsunfällen

Kreis Düren (ots)

Am Samstag wurden bei mehreren Verkehrsunfällen im Kreis Düren insgesamt fünf Motorradfahrer verletzt.

Gegen 13 Uhr war eine Gruppe mit mehreren Motorradfahrern aus Bergheim auf der Kreisstraße 7 von Gevelsdorf in Richtung Holzweiler unterwegs. In einer Linkskurve verlor ein 35jähriger die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte im Kurvenbereich. Sein hinter ihm fahrender 32jähriger Bruder konnte nicht mehr ausweichen und kam dadurch ebenfalls zu Fall. Beide Motorradfahrer verletzten sich durch den Sturz leicht und wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Gegen 14:10 Uhr verletzte sich ein 28jähriger Motorradfahrer aus Heinsberg bei einem Sturz auf der Panoramastraße (L218) zwischen Vossenack und Schmidt leicht, als er in einer Kurve rutschte und gegen die Leitplanke prallte.

Gegen 16:15 h wurde ein 16jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads aus Hürth auf der L246 zwischen Nideggen-Brück und Schmidt leicht verletzt, als er ebenfalls in einer Kurve stürzte und gegen die Leitplanke prallte.

Um 16:25 h erlitt ein 61jähriger Mann aus Bornheim schwere Verletzungen bei einem Auffahrunfall auf der B 399 in Hürtgenwald zwischen Kleinhau und Großhau. Der Motorradfahrer bemerkte eine vor ihm, mit ihrem Pkw verkehrsbedingt haltende, 19jährige Frau aus Hürtgenwald zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Er wurde dadurch über den Lenker gegen den Pkw geschleudert und verletzte sich, so dass er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

