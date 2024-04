POL-DN: Im Feld überschlagen

Düren (ots) - Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag (08.04.2024) in eine Werkstatt im Dürener Ortsteil Konzendorf ein. Sie entwendeten nach ersten Ermittlungen Edelmetall. In der Zeit zwischen Sonntag (07.04.2024), 19:00 Uhr und Montag, 06:30 Uhr drangen der oder die Täter durch eine Tür in die Halle an der Langerweher Straße und entwendeten Kupferrohre. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben ...

