Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (08.04.2024) am Friedrich-Ebert-Platz erlitt ein 32-Jähriger aus Düren leichte Verletzungen.

Gegen 06:45 Uhr befuhr eine 63-Jährige aus Düren die Kölnstraße und beabsichtigte in den Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz einzufahren. Hierbei fuhr sie gegen den E-Scooter des 32-Jährigen, der aus Richtung Schoellerstraße kommend den Zebrastreifen in Richtung Euskirchener Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der 32-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch die 63-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Am E-Scooter entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von 150 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell