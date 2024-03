Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche in Windberg

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch, 13. März, in eine Wohnung an der Franz-Hitze-Straße und eine Wohnung an der Viersener Straße eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter am Dienstag zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zum Mehrfamilienhaus an der Franz-Hitze-Straße. Vom Hausflur aus gelangten sie dann vermutlich durch ein Fenster auf die Dachterrasse und hebelten dort eine Tür auf. In der Wohnung durchsuchten sie anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten mehrere Handtaschen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Viersener Straße. Dort näherten sich die Einbrecher zwischen 15.30 Uhr und 1.15 Uhr einem Mehrfamilienhaus. Anschließend kletterten sie auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten einen Tresor. Darin befanden sich nach Angaben des Besitzers Goldmünzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell