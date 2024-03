Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beobachtet Diebstahl aus Auto - 30-Jähriger nach Festnahme auf frischer Tat in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

An der Karl-Kämpf-Allee in Hardterbroich-Pesch haben zivil gekleidete Polizeibeamte am Montag, 11. März, um 12.20 Uhr einen 35-Jährigen beim Diebstahl aus einem geparkten Auto beobachtet. Sie nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Ein Haftrichter ordnete heute Untersuchungshaft gegen den Mann an, nachdem die Staatsanwaltschaft dies beantragt hatte.

Der 30-Jährige fiel den Polizisten dadurch auf, dass er auffällig in geparkte Autos hineinsah, während er die Karl-Kämpf-Allee entlangging und ein Fahrrad neben sich herschob. Sie behielten ihn im Auge und beobachteten schließlich, wie er an einem Wagen stehenblieb, etwas hervorholte und damit eine Scheibe an dem Fahrzeug einschlug. Er nahm eine Tasche aus dem Auto, setzte sich auf sein Fahrrad und radelte in Richtung Pescher Straße davon. Den Polizisten gelang es, ihn an der Erzbergerstraße zu stoppen. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Den Besitzer des Autos suchten sie auf und händigten ihm das Diebesgut aus.

Ermittler führten den Festgenommenen einen Tag später (12. März) einem Haftrichter vor. Wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft. Diesem Antrag folgte der zuständige Haftrichter. (jn)

