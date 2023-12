Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Fahrgastschiff verursacht Gewässerverunreinigung

Rüdesheim (ots)

Durch einen Zeugen wurde am 07.12.2023 mitgeteilt, dass an einem Fahrgastkabinenschiff im Hafenpark Rüdesheim mineralölhaltiges Produkt austreten würde. Ermittlungen vor Ort durch die Wasserschutzpolizei Rüdesheim ergaben, dass es auf dem Schiff, beim Umpumpen von Kraftstoff, zu einer unbeabsichtigten Einleitung in die Wasserstraße gekommen ist. Ursächlich hierfür war ein Defektes Ventil im vorderen Bereich des Schiffes. Durch eine Entlüftungsöffnung konnte so Kraftstoff austreten und gelangte in die Wasserstraße. Die ausgetretene Menge kann nicht genau beziffert werden. Das Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Rhein wurde über den Vorfall informiert, gegen den verantwortlichen Schiffsführer wird ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung gem. §324 StGB eingeleitet.

