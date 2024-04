Polizei Düren

POL-DN: Raub im Stadtpark

Düren (ots)

Ein 50jähriger Mann aus Düren wurde am Sonntagmorgen im Dürener Stadtpark Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann war gegen 06 Uhr zu Fuß aus der Innenstadt unterwegs nach Hause, als er unvermittelt von hinten einen Schlag gegen den Kopf bekam. Durch die Gewalteinwirkung verlor er kurz das Bewusstsein. Als er wieder erwachte, stellte er fest, dass seine Geldbörse, eine NIKE Jacke und NIKE Schuhe fehlten. Er wurde aufgrund einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Eine sofortige Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief zunächst ergebnislos. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell