POL-ANK: Nachmeldung zum Diebstahl von drei hochwertigen E-Bikes: 35-Jähriger geht in Haft

Insel Usedom/Wolgast (ots) - Finger weg! - Mein Rad ist codiert! Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Anklam auch in diesem Jahr wieder Fahrradcodierungen an. Am morgigen Mittwoch findet im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald der nächste Termin in diesem Jahr statt: - Mittwoch, 02.05.2023, 10:00 bis 14:00 Uhr, ...

