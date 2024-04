Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Zwei Einbrüche in Autos, die Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Donnerstag und am Freitag brachen unbekannte Täter in Bad Arolsen in zwei Fahrzeuge ein. Im ersten Fall wurde ein Täter beobachtet, eine Personenbeschreibung liegt vor. Bei der zweiten Tat blieb der Täter ohne Beute.

Am Donnerstag (28. März) gegen 12.00 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, der die Scheibe eines Suzuki einschlug, der auf einem Parkplatz in der Rauchstraße in Bad Arolsen abgestellt war.

Der Täter griff durch die zerschlagene Scheibe in das Auto und entwendete eine Geldbörse aus einem Einkaufskorb, der im Fußraum stand.

Der Zeuge informierte sofort die Fahrzeughalterin, die den Dieb in Richtung Innenstadt verfolgte, jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen verlor.

Von dem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Es handelt sich um einen etwa 170 bis 175 m großen Mann mit normaler Statur. Er trug eine schwarze Jacke mit einer Kapuze, die er auf den Kopf gezogen hatte und eine dunkle weite Hose. Außerdem hatte er eine Tragetasche dabei, die er wie einen Rucksack trug.

In der Geldbörse befand sich neben den persönlichen Dokumenten auch ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich am Freitag (29. März) zwischen 07.00 und 14.00 Uhr. Hier hatte der Täter die Scheibe an einem Opel Corsa eingeschlagen, der auf einem Parkplatz in der Straße In den Siepen in Bad Arolsen parkte. Aus dem Innenraum entwendete er einen Rucksack, der auf der Rücksitzbank lag. Da dieser jedoch leer war, warf der Täter ihn auf der Flucht weg, so dass er hier letztlich ohne Beute blieb.

In beiden Fällen blieben die polizeilichen Fahndungen bisher ohne Erfolg

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

