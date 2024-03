Korbach (ots) - Am Wochenende brachen bisher unbekannte Täter in fünf Einfamilienhäuser in Korbach ein. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Korbach sucht Zeugen. Die Täter schlugen in der Leipziger Straße und der Hallesche Straße zu. Zwei Einbrüche wurden der Polizei am Freitagabend gemeldet, einer am Samstag ...

mehr