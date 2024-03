POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Korbach (ots) - Am Freitagabend brachen bisher unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Diemelstadt-Wrexen ein. Einmal entwendeten sie Schmuck, Münzen und Zigaretten, einmal Armbanduhren. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Freitag zwischen 18.00 und 21.30 Uhr gelangten die Täter über einen Zaun auf ein Grundstück in der Hauptstraße in Wrexen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und konnten so in das Einfamilienhaus ...

