POL-KB: Diemelstadt-Wrexen - Einbrecher in Wohnhäuser

Am Freitagabend brachen bisher unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Diemelstadt-Wrexen ein. Einmal entwendeten sie Schmuck, Münzen und Zigaretten, einmal Armbanduhren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitag zwischen 18.00 und 21.30 Uhr gelangten die Täter über einen Zaun auf ein Grundstück in der Hauptstraße in Wrexen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und konnten so in das Einfamilienhaus einsteigen. Hier durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse. Die Täter entwendeten Schmuck, Münzsammlungen, Tafelsilber und mehrere Stangen Zigaretten der Marke Pueblo im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 300 Euro.

Am Samstagmorgen fand ein Spaziergänger an einem Feldweg in der Nähe der Landesstraße L 3011 zwischen Wrexen und Rhoden leere Münz- und Schmuckkästen, die die Unbekannten offensichtlich auf der Flucht entsorgt hatten.

Am Samstagabend wurde der Polizei ein zweiter Einbruch in Wrexen gemeldet. Die mit hoher Wahrscheinlichkeit selben Täter hatten am Freitagabend bei einem Wohnhaus in der Straße Grundwiese ebenfalls eine Terrassentür aufgehebelt, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher zwei Armbanduhren, der Wert des Diebsgutes und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

