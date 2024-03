Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Nach Einbruch in Korbacher Supermarkt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Korbach (ots)

Am Mittwoch (20. März) , kurz vor Mitternacht, kam es in einem Supermarkt in der Flechtdorfer Straße in Korbach zu einem Einbruch, bei dem mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken entwendet wurden (Pressemeldung vom 21.03.2024, 10.03 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5740407).

Die Ermittlungen der Polizei ergaben einen Tatverdacht gegen einen 42-Jährigen. Dieser konnte am Donnerstag in der Innenstadt von Korbach durch Zivilbeamte festgenommen werden. Da der tatverdächtige Korbacher über einen festen Wohnsitz verfügt und keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch bezüglich möglicher weiterer Straften durch den 42-Jährigen, dauern an.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell