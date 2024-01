Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachwuchswerbung bei der Polizeidirektion Montabaur Polizeierlebnistage in Montabaur

Ein Dokument

Montabaur (ots)

Am gestrigen Donnerstag fand der "Tatorttag" bei der Kriminalpolizei Montabaur als Auftaktveranstaltung der dreitägigen Erlebnistage der Polizei Montabaur statt. Interessierte Schülerinnen und Schüler hatten hierbei die Möglichkeit, sich in die Rolle eines Ermittlers zu versetzen. Nach einem hektischen Notruf, dass soeben ein Überfall stattgefunden habe, wurden die Teilnehmer fiktiv an den Tatort entsandt und trafen dort auf Zeugen der Tat, die sie nach dem Geschehen und den flüchtigen Tätern befragen mussten. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, Spuren des Überfalls zu suchen und Fingerabdrücke zu sichern. Begleitend erfolgten die Darstellung der Aufgabenbereiche kriminalpolizeilicher Sachbearbeitung und das Berichten aus Alltagserfahrungen.

In der kommenden Woche, am Donnerstag, 25.01.2024, 17:00 Uhr findet die zweite Veranstaltung der Nachwuchswerbung in Form eines Informationsabends über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren bei der Polizeiinspektion Montabaur, Koblenzer Straße 15, statt.

Eine Woche später, am Donnerstag, 01.02.2024, 14:30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich mit echten Polizeibeamten fit zu halten und für den Einstellungstest bei der Polizei zu trainieren. Dieses Training findet in Niederelbert in der Sporthalle der Grundschule statt.

Anmeldungen (ab 16 Jahre) sind noch möglich unter folgender e-Mail: PIMontabaur.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell