Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Jagdpächter im Höhr-Grenzhäuser Wald von Quad-Motorrad-Fahrern niedergeschlagen

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Donnerstag, den 18.01.2024 gegen 16:30 Uhr hielt der zuständige Jagdpächter ausgangs des oberen Waldweges an der Sportanlage Im Flürchen in Höhr-Grenzhausen einen Quad-Fahrer an, um diesen für seine Fahrt im Wald zur Rede zu stellen. Noch bevor er den Quad-Fahrer ansprechen konnte, näherte sich dem Jagdpächter von hinten ein weiterer Quad-Fahrer. Dieser stieg von seinem Fahrzeug ab und schlug unvermittelt von hinten auf den Jagdpächter ein. Aufgrund des Schlags fiel der Jagdpächter zu Boden und wurde von beiden Quad-Fahrern anschließend auf dem Boden liegend mehrfach getreten. Nachdem die Ehefrau des Jagdpächters diesem zur Hilfe eilen wollte, flüchteten beide Täter mit ihren Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen durch den Wald vom Tatort. Das Ereignis konnte von zwei jungen Müttern mit ihren Kleinkindern, welche zu diesem Zeitpunkt im Wald spazieren gingen, beobachtet werden. Einer Mutter gelang es die Täter bei der Flucht mittels ihres Mobiltelefons teilweise zu filmen. Der Jagdpächter trug durch die Tat diverse Prellungen sowie eine blutende Nase davon und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem einem Quad handelte es sich um eine weiße Yamaha mit auffälligem Totenkopf-Emblem an der Front. Das amtliche Kennzeichen war teilweise umgeknickt. Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeughalter wurden eingeleitet. Das andere Quad war blau mit auffälligen neonfarbenen Aufdrucken. Es trug kein Kennzeichen. Beide Täter trugen Helme während der Tat. Personen, die insbesondere Angaben zu den beiden Quads machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

