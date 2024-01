Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kontrollen mit Schwerpunkt Winterbereifung

Montabaur (ots)

Am 17.01.2024 ab 12:00 Uhr wurden in Montabaur in der Bahnallee und in der Straße Allmannshausen Verkehrskontrollen hinsichtlich der vorgeschriebenen Winterbereifung an Fahrzeugen durchgeführt, da in der Vergangenheit festgestellt werden musste, dass bei Verkehrsunfällen gelegentlich noch Sommerreifen montiert waren. Bei der Kontrolle am heutigen Tag konnten erfreulicherweise keine Verstöße bezüglich der Bereifung festgestellt werden. Meist waren es Mängel an den Fahrzeugen in Form von defekter Beleuchtung oder fehlenden Dokumenten. Um 12:45 Uhr wurde ein PKW-Fahrer in der Straße Allmannshausen kontrolliert. Der 55-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese bereits entzogen wurde. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen, sodass bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell