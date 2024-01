Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Welschneudorf - Zeugen gesucht

Welschneudorf (ots)

Am Samstagabend, den 13.01.2024 kam es zwischen 22:45 Uhr - 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisel der L327 am Ortsausgang Welschneudorf in Fahrtrichtung Kemmenau/ Hömberg zwischen einem alleinbeteiligten PKW und einer Straßenlaterne. Im Zuge des Unfallgeschehens kollidierte das Fahrzeug frontal mit der neben der Fahrbahn befindlichen Straßenlaterne und riss diese nahezu vollumfänglich aus der Verankerung. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer samt Fahrzeug in das angrenzende Neubaugebiet und parkte das verunfallte Fahrzeug in einem nahegelegenen Hinterhof eines unbeteiligten Dritten.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell