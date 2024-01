Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: POL-PPKO: Unfallflucht in Müschenbach - Beschädigung mehrere Heckenelemente

Müschenbach (ots)

Am Sonntag, dem 14.01.2024, kam es um 08:45 Uhr morgens zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hochstraße in Müschenbach. Der Verursacher beschädigte mehrere, sich auf dem Privatgrundstück des Geschädigten befindliche Heckenelemente und entfernte sich anschließend ohne den Geschädigten hierüber zu informieren vom Unfallort.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den/die unbekannte/n Täter/in machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer: 02662 95580 zu melden.

