Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Gleich zweifach alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Diez (ots)

Am Dienstag, den 16.01.2024, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 09:05 Uhr in der Limburger Straße einen 38-jährigen Pkw-Fahrer. Zuvor hatte eine Zeugin telefonisch den Hinweis gegeben, dass der Mann aus der Verbandsgemeinde Diez alkoholisiert und ohne Führerschein von Limburg in Richtung Diez unterwegs sei. Die Beamten konnten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Auch die Angabe der Zeugin hinsichtlich des Führerscheins entpuppte sich als Tatsache. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den nun Beschuldigten wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Am Nachmittag des selben Tages erschien eine Bekannte des Mannes bei der Polizeiinspektion Diez, um den sichergestellten Fahrzeugschlüssel in Empfang zu nehmen. Nur kurze Zeit später stellte eine Streife den Pkw erneut im Stadtgebiet Diez fest. Am Steuer saß erneut der Beschuldigte vom Morgen. Er wies noch immer eine Alkoholisierung von über 0,5 Promille auf. Neben der erneuten Einleitung eines Strafverfahrens wird nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft geprüft, ob der Pkw des Beschuldigten längerfristig sichergestellt werden kann.

