Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen Ortsteil Bettmaringen: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und wird verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.09.2023 fuhr eine 18-jährige Autofahrerin auf der K6593 zwischen der Einmündung L159 und Bettmaringen in Richtung Bettmaringen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte gegen mehrere Bäume, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell