POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Indlekofen: Auto stößt mit Traktor zusammen

Freiburg (ots)

Einen nicht alltäglichen Unfall mussten Beamte des Polizeireviers Waldshut am Montag, 11.09.2023 gegen 15:50 Uhr auf der Kreisstraße 6551 in der Ortsdurchfahrt von Indlekofen aufnehmen. Eine 79-jährige Autofahrerin war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Traktor eines 21-jährigen Mannes zusammengestoßen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, der Schaden am Auto der Frau wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Traktor wurde auf ungefähr 1.000 Euro beziffert.

