POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der K67 zwischen Frücht und Friedrichssegen

Rückeroth (ots) - Am 13.01.2024 im Zeitraum von 10:00 - 10:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Wiesenstraße in 56244 Rückeroth. Vermutlich ein dunkler PKW mit Fahrzeuganhänger befuhr einen Wendehammer, touchierte beim Wenden ein hölzernes Carport des Geschädigten und entfernte sich von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls oder auffälliger Beobachtungen in der Ortslage ...

