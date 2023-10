Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eines E-Scooters

Heinsberg (ots)

Ein unbekannter Mann versuchte am Freitag, 29. September, gegen 21 Uhr, einen E-Scooter von einem Parkplatz an der Humboldtstraße zu stehlen. Der Eigentümer des Rollers, ein 49-jähriger Mann aus Heinsberg, war gerade auf dem Rückweg, als ihm auf dem Radweg entlang der Borsigstraße, kurz vor der Kreuzung Wassenberger Straße eine Person entgegenkam, die auf einem Fahrrad ohne Licht fuhr und dabei seinen Roller schob. Er sprach den Mann daraufhin an, der den Roller fallen ließ und in Richtung Unterbruch flüchtete. Der Täter war 20 bis 30 Jahre alt, schlank und war mit einer dunklen Hose sowie einem dunklen Oberteil mit Kapuze bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack. Der E-Roller konnte dem Eigentümer wieder ausgehändigte werden. Die Ermittlungen zur Tat dauern weiter an.

