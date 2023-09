Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 272/2023, vom 30.09.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Einbruch in Bäckereifiliale

Unbekannte verbogen in der Zeit von Freitag, 29.09.2023, 18:30 Uhr bis Samstag, 30.09.2023, 03:30 Uhr, die linke Glasschiebetür an einer Bäckereifiliale in Wegberg. Dabei benutzten sie vermutlich einen Gegenstand. Die Tür konnte dann mit Gewalt aufgeschoben werden. Im Verkaufsraum wurden anschließend sämtliche Schubladen durchwühlt. Im hinteren Bereich wurde mit Hilfe eines Werkzeugs versucht, einen Tresor zu öffnen. Der Tresor hielt jedoch stand. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Heinsberg - Einbruch in Büroräume

In der Geilenkirchener Straße hebelten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 28.09.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 08:00 Uhr, ein Fenster auf der Rückseite eines Gebäudes auf. Sie konnten so in die Büroräume eindringen und eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Anschließend öffneten sie mit Hilfe von Werkzeugen einen Tresor und konnten eine Geldkassette mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag erlangen.

Heinsberg - Einbruch in Ladenlokal

Unbekannte hebelten in der Glockenlandstraße in der Zeit von Donnerstag, 28.09.2023, 18:15 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 06:40 Uhr die Eingangstür eines Ladenlokals auf. Im Ladenlokal wurde eine geringe Menge Bargeld sowie ein Elektrokleinwerkzeug entwendet.

Geilenkirchen - Brand eines Pkw

Aus bislang unbekannter Ursache stand am Freitag, 29.09.2023, 05:15 Uhr, ein Pkw auf einem Parkplatz in der von-Humboldt-Straße in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell