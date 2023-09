Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter entblößt sich vor Frau

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Mittwochabend (27. September) ging eine Frau gegen 18.45 Uhr einen Fußweg zwischen der Freiheider Straße und der Straße Heidekamp entlang. Auf einem weiteren Fußweg, der von der Straße Am Feldrain in Richtung des von der Wegbergerin genutzten Wegs führt, fiel ihr ein junger Mann auf. Als sie die Einmündung zu dem Weg, auf dem sich der Mann befand, passiert hatte, bemerkte sie, dass er ihr folgte und sie in einer ihr unbekannten Sprache ansprach. Dabei hatte er sich entblößt und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Nachdem die Frau ihn anschrie, flüchtete er in unbekannte Richtung. Er war etwa 20 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug einen dunklen Dreitagebart, hatte kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen schwarzen Hose und einem kurzärmligen Shirt. Die Polizei sucht nun diesen Unbekannten. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

