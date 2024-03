Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher in Einfamilienhäuser, Kripo sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Wochenende brachen bisher unbekannte Täter in fünf Einfamilienhäuser in Korbach ein. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Korbach sucht Zeugen.

Die Täter schlugen in der Leipziger Straße und der Hallesche Straße zu. Zwei Einbrüche wurden der Polizei am Freitagabend gemeldet, einer am Samstag und zwei am Sonntag.

Die Bewohner der von den Einbrüchen betroffenen Häuser waren zur jeweiligen Tatzeit nicht zuhause, was die Einbrecher offensichtlich ausnutzten. Die genauen Tatzeiten sind noch unklar, die Kriminalpolizei geht aber derzeit davon aus, dass alle fünf Einbrüche am frühen Freitagabend (22. März) durch dieselben Täter begangen wurden.

In allen Fällen machten sich die Täter an den Verglasungen der Fenster oder Terrassentüren zu schaffen und gelangten so gewaltsam in die Häuser. Dort durchsuchten sie meist alle Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Einbrecher hatten es ausschließlich auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen bittet die Polizei die Bürger, die Augen offen zu halten. Einbrecher in Wohnhäuser nutzen zumeist den Schutz der Dunkelheit und die von außen erkennbare Abwesenheit der Bewohner aus. Nicht selten haben sie ihr Ziel vor der Tat ausbaldowert und sich im Wohngebiet herumgetrieben.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge sehen, sollten nicht zögern und den Notruf wählen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

