Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierten Fahrer misslingt Flucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am gestrigen Montagabend (13.11.2023), gegen 21:00 Uhr, wollten Beamte der Greizer Polizei einen BMW-Fahrer in der Karl-Marx-Straße in Hohenleuben einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Fahrzeugführer die Beamten bemerkte, beschleunigte dieser unvermittelt und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. In der dortigen Waldstraße konnten die Beamten den flüchtigen PKW stellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von über 0,9 Promille. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (PZ).

