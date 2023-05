POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Fahrerflucht

Erwitte (ots) - Am Samstag abend gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der L 748 in Erwitte - Weckinghausen. Eine 36 jährige Fahrzeugführerin aus Erwitte befuhr die L748 aus Erwitte kommend in Richtung Lippstadt. Vor ihr fuhr eine 40 jährige Soesterin mit Beifahrerin. An der Unfallörtlichkeit kam der Verkehr zum Stehen. Die Erwitterin bemerkte dies zu spät und fuhr der vor ihr fahrenden aufs Heck. Dadurch ...

