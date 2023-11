Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Hilde-Coppi-Straße

Gera (ots)

Gera: Nachdem gestern Abend (12.11.2023), gegen 21:45 Uhr mehrere Meldungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen via Notruf bei der Polizei eingingen, rückten unverzüglich Polizeistreifen zu einem Mehrfamilienhaus in die Hilde-Coppi-Straße aus. Nach vorliegenden Informationen drangen hier vier männliche Personen gewaltsam in eine Wohnung des betreffenden Hauses ein und griffen in der Folge die dort anwesenden Anwohner (14/m, 15/m, 33/w, 36/m) afghanischer Herkunft körperlich an. Die Täter setzten hierbei u.a. einen Schlagstock und ein Messer als Tatmittel ein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge vor das Mehrfamilienhaus und wurde von Passanten bemerkt. Zwei der Angreifer konnten von Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Den beiden anderen Täter gelang unerkannt die Flucht mit einem dunklen Pkw, vermutlich einem Pkw BMW. Eine Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos. Bei den zwei gestellten Angreifern handelt es sich um zwei 31 und 39 Jahre alte Männer türkischer Herkunft. Beide wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden die festgenommenen Angreifer und der 36-jährige Geschädigte schwer, die drei weiteren Geschädigten leichter verletzt. Inwiefern die noch flüchtigen Angreifer verletzt wurden, ist bislang unbekannt.

Alle Verletzten wurden einer medizinischen Versorgung zugeführt.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen (Bezugsnummer 0295642/2023) übernommen, welche aktuell weiter andauern. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen sowie zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

