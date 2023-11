Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen der Kripo zu Sexualdelikt

Gera (ots)

Gera: Die Kriminalpolizei Gera nahm am vergangenen Wochenende die Ermittlungen zu einem Sexualdelikt zum Nachteil zweier junger Frauen (17, 18) auf. Nach aktuellen Erkenntnissen trafen die beiden Geschädigten am 12.11.2023, zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr auf dem Weg von einer Tanzveranstaltung in der Heinrichstraße in die Clara-Viebig-Straße, auf zwei bislang unbekannte Männer ausländischer Herkunft. Dem sich daraufhin anschließenden Gespräch gesellten sich weitere männliche Personen ausländischen Phänotyps hinzu. In der Folge wurden die beiden Geschädigten gegen ihren Willen in eine Wohnung gedrängt, wobei es dort jeweils zu einem sexuellen Übergriff zu ihrem Nachteil kam.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse zu den Tätern sowie zum Tatort vor. Die Kriminalpolizei sucht daher nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0295515/2023) (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell