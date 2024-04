Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in ein Fahrradgeschäft, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Bad Wildungen ein und entwendeten mehrere Pedelecs.

Am Samstagmorgen (30. März) bemerkten Passanten, dass die Tür eines Fahrradgeschäftes in der Berliner Straße in Bad Wildungen offenstand, obwohl das Geschäft nicht geöffnet hatte.

Die hinzugerufene Streife der Polizeistation Bad Wildungen konnte bei der Tatortaufnahme feststellen, dass sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zutritt zu dem Geschäft verschafft hatten. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie mehrere hochwertige Pedelecs, überwiegend Mountainbikes der Marke Conway. Der Gesamtwert liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Aufgrund der Anzahl der entwendeten Fahrräder geht die Polizei davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger benutzt haben, um die Räder abzutransportieren.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Hinweise zur Tat oder einem dabei benutzen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell