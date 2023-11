Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst-Hummetroth: Rollerdiebe schlagen zu

Zeugen gesucht

Hummetroth (ots)

In der Nacht auf Dienstag (14.11.) vergingen sich Unbekannte in der Straße "Am Runden Stein" an einem Motorroller. Die Diebe knackten ein Vorhängeschloss und stahlen einen schwarzen Roller der Marke "Longjia-Sachs" mit dem Versicherungskennzeichen "204HVN". Mit dem Roller gelang die unerkannte Flucht. Der Schaden wird aktuell auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 41 in Erbach aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06062/953-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell