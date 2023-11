Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Diebstahl von Autoteilen

Wer hat etwas gesehen?

Viernheim (ots)

In der Nacht von Montag (13.11.) auf Dienstag (14.11.) schlugen unbekannte Diebe in der Albertus-Magnus-Straße zu. Die Täter machten sich an einem Auto zu schaffen und stahlen Anbauteile, ehe diese unerkannt flohen. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 42 in Viernheim aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung können über die Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell