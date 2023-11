Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231101.2 Itzehoe: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der berauscht am Steuer eines Fahrzeugs saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 02.25 Uhr entschloss sich eine Streife, einen Ford in der Brückenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Einsatzkräfte stoppten den Wagen und nahmen aus dem Inneren des Fahrzeugs heraus Alkoholgeruch wahr. Zudem bemerkten die Beamten bei dem Fahrzeugführer körperliche Anzeichen, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Zwar leugnete der 27-Jährige, Rauschmittel zu sich genommen zu haben, ein Drogenvortest verlief jedoch positiv auf Kokain und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

