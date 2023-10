POL-IZ: 231030.6 Sankt Peter Ording: Kiterin verunglückt tödlich

Itzehoe (ots) - Nachdem am Freitag (27.10.23) ein 37jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bereits gegen 21 Uhr im Bereich eines Supermarktes an der Konsul-Rühmann-Straße randalierte und Personen bepöbelte, rückte eine Streife gegen 22 Uhr erneut aus. In einem Schnellrestaurant am Brookhafen setzte der Mann in aggressiver Form seine Pöbeleien fort. Polizeibeamte ...

mehr