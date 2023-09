Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bäckereien

Heinsberg-Dremmen/Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

In Dremmen verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstagabend (28. September), 18.30 Uhr, und Freitagmorgen (29. September), 04.30 Uhr, an der Gladbacher Straße Zugang zu einer Bäckerei. Im Ladenlokal durchwühlten sie den Kassenbereich. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Einen weiteren Einbruch gab es in Scherpenseel. Dort gelangten in derselben Nacht Einbrecher gewaltsam in eine an der Heerlener Straße gelegenen Bäckerei. Die Tat wurde am Freitagmorgen (29. September) gegen 03.25 Uhr entdeckt. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten des Geschäfts nach Wertgegenständen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft mögliche Tatzusammenhänge.

