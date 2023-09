Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines BMW

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Donnerstagmorgen (27. September) stellte ein Anwohner der Straße Johannispfädchen fest, dass sein Pkw, ein schwarzer BMW 320d, nicht mehr in der Einfahrt stand. Als er daraufhin die Aufzeichnungen seiner Videokamera überprüfte, stellte er fest, dass zwei unbekannte Personen gegen 00.35 Uhr den Wagen stahlen. Während einer der Diebe mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon fuhr, entfernte sich sein Komplize zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Die Täter waren männlich und beide mit hellen Hosen und hellen Jacken bekleidet. Einer der Männer trug zudem helle Schuhe der Marke Nike und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Diebstahl machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

